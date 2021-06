Inzaghi non deve preoccuparsi per il mercato. Durante “Sportitalia Mercato”, il giornalista Pedullà ha espresso la sua visione sulla prossima stagione dell’Inter e su ciò che attende il nuovo tecnico.



REALISMO – Ecco le parole di Alfredo Pedullà: «Simone Inzaghi non deve assolutamente essere preoccupato. Gli avevano già detto tutto, sapeva ogni cosa. Si deve preoccupare solo se gliene cedono più di un paio. Ovviamente è più facile sostituire un esterno come Achraf Hakimi che un attaccante come Lautaro Martinez. Nella prossima settimana inizieranno i colloqui per i rinnovi, come quello di Ashley Young. L’inglese deve decidere se rimanere o accettare le offerte che arrivano dall’Inghilterra (vedi articolo). Inzaghi vorrebbe un suo fedelissimo, Stefan Radu, ma dipende dall’offerta che farà la Lazio. Inzaghi è realista, più realista del re. Sa che bisognerà raggiungere il condimento, che sono ottanta-novanta milioni di uscite».