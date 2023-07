Inzaghi ha una nuova preferenza per l’Inter in difesa, ma con difficoltà

C’è un nome nuovo per l’Inter in difesa, anche se è difficile che possa realmente arrivare. Inzaghi sta valutando diversi profili per completare il pacchetto e, secondo Radio Radio, ha una preferenza.

LA SCELTA DIFFICILE – Merih Demiral, José Luis Palomino e Rafael Toloi dell’Atalanta sono tre dei nomi che si fanno per la difesa dell’Inter. Quello che però, secondo Radio Radio, è il preferito di Simone Inzaghi è solo un ex bergamasco: Roger Ibanez, ora alla Roma. L’operazione è però di difficile realizzazione, visto il prezzo che fa la società giallorossa. Più probabile quindi che arrivi un altro profilo, che non sarà il preferito di Inzaghi ma magari potrà essere anche di caratura superiore.