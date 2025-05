Inzaghi pensa a Psg-Inter ma la moglie va a conoscere l’Arabia – TS

Settimane e giorni turbolenti per Simone Inzaghi, corteggiato insistentemente dai soldoni dell’Arabia Saudita, e con un chiodo fisso in testa: la finale di Champions League tra Psg e Inter. Lui ha rinviato la decisione sul futuro dopo la finale del 31, ma intanto, riferisce Tuttosport, la moglie è volata in Arabia.

PENSIERI E CHIODI – Un chiodo fisso nella testa di Simone Inzaghi, la finale di Champions League tra Psg e Inter, ma anche il corteggiamento dell’Al-Hilal, che ha messo sul piatto 50 milioni di euro per i prossimi tre anni. Insomma, non sono giorni semplici per il mister piacentino, che ha peraltro dovuto superare la delusione del mancato scudetto, svanito, come nel 2022, all’ultima giornata. Ma la testa non può non essere a Monaco di Baviera: sarà lì che si deciderà la storia della stagione dell’Inter (in bilico tra gloria infinita o incubo zero titoli) ma anche il suo status. Con la Champions League veramente entrerà nell’Olimpo dei grandi allenatori di questo sport. Ma quello che filtra dall’Arabia Saudita è pesante: secondo Saudi Sports Company, l’emittente televisiva principale dell’Arabia, c’è già un accordo tra Inzaghi e l’Al-Hilal. Tuttosport aggiunge ulteriori dettagli.

La moglie di Inzaghi a Riad a pochi giorni da Psg-Inter

BLITZ A RIAD – Secondo Tuttosport, la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, insieme ad un agente e due avvocati nei scorsi giorni si è recata a Riad per studiare la città e visitare le strutture dell’American International School dove potrebbero essere iscritti i figli della coppia (Lorenzo e Andrea) nel caso in cui arrivasse la fumata bianca con gli arabi. In ogni caso, ci sarà prima la finale. Per il quotidiano torinese, la partita del 31 rappresenterà uno spartiacque fondamentale per Inzaghi. Nel caso vincesse la Champions, il potere contrattuale dell’allenatore sarebbe enorme, sia a livello personale che di prospettive sul mercato In caso di KO, si presenterebbe all’incontro con la società senza coppe. E ciò influirebbe.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino