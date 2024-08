Inzaghi pensa a Bisseck: Inter, sul tedesco le sirene dei top club

Simone Inzaghi si prepara alla prima giornata di Serie A contro il Genoa. Il tecnico dell’Inter ha parlato anche di Yann Bisseck che ha chiuso una preparazione da protagonista nel precampionato.

LAVORO – Dopo un campionato vinto da assoluti protagonisti, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a dare il via alla stagione 2024/2025 con la sfida sabato pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Una partita fondamentale per iniziare bene il cammino in Serie A e dare subito un’impronta pesante alle avversarie che proveranno a scippare dal petto il ventesimo scudetto. Proprio per questo, Simone Inzaghi si porterà dietro fino a domani pomeriggio gli ultimi dubbi di formazione. Uno su tutti riguarda Yann Bisseck che ha chiuso il precampionato nel migliore dei modi. Una preparazione servita a capire alla perfezione i diktat di Simone Inzaghi e che allo stesso tempo hanno attivato i radar delle big europee. A inizio luglio infatti, si era paventato un interesse del Real Madrid, con l’Inter che inizia a pensare al rinnovo.

Bisseck, tra lavoro e sogni. Inzaghi ci pensa

DUBBI – A poche ore dalla prima gara di campionato, anche Simone Inzaghi si trova in difficoltà. Yann Bisseck anche lo scorso anno ha fatto una grande stagione, riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio in una difesa che è risultata perfetta. Il tecnico dell’Inter ne ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione: «Sta lavorando bene, è stato importantissimo già la scorsa stagione. Adesso ha fatto un’ottima preparazione come hanno fatto tutti gli altri. E’ uno dei due dubbi che mi porterò fino a domani».