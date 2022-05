Inzaghi, oggi il vertice con la società in sede. I temi sul tavolo – CdS

L’Inter deve preparare al meglio la prossima stagione e non solo. In questo futuro il nome di Simone Inzaghi c’è a pieno e oggi, il tecnico, si siederà in Sede con tutta l’Inter per discutere dell’immediato futuro e non solo.

TEMI – Sarà un incontro formale per alcuni aspetti ma anche qualcosa di più. Simone Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, si recherà in sede in Viale della Liberazione questa mattina intorno all’ora di pranzo per pranzare con dirigenza e presidente e parlare del futuro. Il rinnovo del contratto, come riporta il Corriere dello Sport, sarà una formalità. Diverso invece il discorso legato al mercato. Da capire se Zhang vorrà mantenere la politica dell’autofinanziamento della squadre e dunque cedere un big. Se invece così non dovesse essere, tanto meglio. Ma in qualunque caso ci sarebbe da definire bene gli obiettivi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti