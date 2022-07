Inzaghi, nella sua testa non c’è spazio per Dybala all’Inter – CdS

L’Inter ha in mente di prendere Paulo Dybala? Secondo molti no. Simone Inzaghi lo ha ribadito anche dopo il Lugano sostenendo come in attacco sia a posto così.

PENSIERI – L’Inter prenderà Paulo Dybala? Non sembra. I nerazzurri infatti hanno già quattro attaccanti (più Sanchez) in rosa e come spiega il Corriere dello Sport questa mattina in edicola Simone Inzaghi non sembra avere in mente di affondare il colpo per la Joya. L’attaccante argentino piace sì all’Inter con il quotidiano che spiega come il tecnico non abbia intenzione di smantellare un reparto che l’anno scorso è andato a meraviglia e ha aggiunto un Lukaku. Dzeko è stato chiesto dalla, vero, ma non sembra aver intenzione di trasferirsi. Dunque, a meno che il bosniaco non esca all’ultimo secondo, niente lascia pensare che Dybala poss approdare all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo e Jacopo Aliprandi