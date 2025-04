Inzaghi, lavoro all’Inter super apprezzato: un club pronto a follie – SI

Il lavoro di Inzaghi all’Inter ha fatto sbocciare corteggiatori da tutto il mondo. E secondo Sportitalia, c’è soprattutto un club pronto a sborsare cifre astronomiche per lui.

CIFRE MONSTRE – Simone Inzaghi super corteggiato e Sportitalia, tramite Gianluigi Longari, parla così: «Altre società stanno apprezzando il lavoro di Inzaghi e sarebbero pronte ad offrire all’allenatore dell’Inter delle cifre incomparabili rispetto a quelle che andrebbero a contraddistinguere un più che legittimo rinnovo di contratto».

L’Al-Hilal ha messo nel mirino Inzaghi: follie!

ARABIA SAUDITA – E su Inzaghi, è fortissimo il pressing dell’Al-Hilal: «Sul fronte Arabia Saudita ci sono delle società disposte potenzialmente a svenarsi pur di avere l’allenatore dell’Inter alla guida del proprio progetto tecnico. È il caso dell’Al Hilal. Dopo avere momentaneamente appianato le divergenze nel proprio board confermando sino al termine della stagione Jorge Jesus, avrebbe messo nel mirino proprio l’allenatore dell’Inter. I vertici della dirigenza del club sarebbero pronti a mettere in gioco validissimi argomenti dal punto di vista economico. Per provare a fare breccia nel rapporto in realtà solidissimo tra il tecnico e la società nerazzurra. Possibilità molto più che remote, va sottolineato. Ma che ad ogni modo suggeriscono al club nerazzurro di mettere al sicuro uno dei principali artefici della propria rinascita, sia sportiva che finanziaria».