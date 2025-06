Inzaghi lascia Milano. Addio Inter: già in partenza verso l’Al Hilal!

Simone Inzaghi è sempre più lontano dall’Inter. L’allenatore piacentino sta lasciando in questi minuti Milano, pronto per ufficializzare la sua nuova avventura con l’Al Hilal.

GLI ULTIMI MOMENTI – La tragica finale di Champions League, poi il famoso incontro sul futuro e infine la notizia: Simone Inzaghi dice addio per sempre all’Inter. Nel caldo pomeriggio di inizio giugno finisce la storia d’amore, durata quattro intensi anni, tra l’allenatore piacentino e il club nerazzurro. La sensazioni è che il meeting di ieri pomeriggio sia servito semplicemente a formalizzare la separazione, considerando i vari comunicati ufficiali veicolati immediatamente. A comprovare il tutto ci pensa lo stesso Inzaghi, che questa mattina è già pronto per prendere l’areo che lo avvicina ancora di più alla sua prossima avventura con l’Al Hilal.

Ciao Ciao Inter, Inzaghi prende il volo verso l’Al Hilal

IN VOLO – Proprio in questi minuti, infatti, mister Inzaghi è stato pizzicato dai giornalisti all’aeroporto di Milano Linate, dove sta per partire dal varco degli scali privati in direzione Parigi. Insieme a lui c’è anche il suo agente, Federico Pastorello, che ha definito tutti i dettagli del nuovo ricchissimo contratto con l’Al Hilal. Adesso manca solo la firma, che ufficializzerà l’inizio del nuovo percorso in Arabia Saudita. Percorso che inizierà dal Mondiale per Club, proprio come accadrà per il nuovo allenatore dell’Inter, che resta ancora un’incognita.