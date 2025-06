Inzaghi-Inter, separazione indolore? La società mette paletti – TS

La storia tra Simone Inzaghi e l’Inter potrebbe finire molto presto. Già domani l’incontro decisivo tra le parti, la società metterà paletti importanti secondo Tuttosport.

TRATTATIVA – Se prima della finale era Simone Inzaghi nella posizione di “pretendere”, oggi la situazione è completamente cambiata. L’umiliazione in Champions League ribalta gli equilibri e adesso la società a dettare il passo. Domani ci sarà l’incontro per capire se l’allenatore rimarrà all’Inter, ma sull’eventuale rinnovo c’è da discutere. Sicuramente Inzaghi non rimarrà senza rinnovo, il diktat di Giuseppe Marotta è sempre quello di iniziare senza un mister in scadenza. Per la firma di un nuovo contratto la linea della società però è chiara.

LINEA – La dirigenza vuole mettere gli occhi sulla preparazione, che quest’anno ha portato l’Inter a crollare nel finale di stagione in maniera rovinosa. Non solo, sul mercato non ci sarà nessuna rivoluzione ma verrà rinnovata la rosa con acquisti mirati ed esclusivamente giovani. L’aspetto più importante riguarda lo stipendio: nessun aumento, il rinnovo verrà proposto alle stesse cifre del contratto attuale. Difficile perciò che si prosegua, le linee dettate sembrano quelle che favoriscono una separazione indolore. Domani è il giorno della verità e Inzaghi si trova ad un bivio a più strade: Inter, Al-Hilal, stop di un anno e nascosta la Juventus, che aveva sondato però solo prima del cambio in area tecnica.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino