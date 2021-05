Inzaghi-Inter, contatti in serata: niente firma con la Lazio – Sky

Arrivano conferme su una possibile svolta nella corsa dell’Inter per Simone Inzaghi. Anche Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, infatti, avrebbe parlato di contatti in serata per concretizzare la trattativa.

AVANTI TUTTA – Simone Inzaghi all’Inter, arrivano conferme. Dopo quanto riportato da Alfredo Pedullà (vedi articolo), anche Gianluca Di Marzio avrebbe parlato di contatti diretti in serata tra il tecnico e la società. Continua la trattativa per portare l’allenatore biancoceleste a Milano – sponda nerazzurra -, considerato che proprio quest’ultimo non ha firmato il rinnovo contrattuale con la Lazio nemmeno nell’incontro avuto poco fa con il Presidente Claudio Lotito.