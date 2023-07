Inzaghi, Inter pronta a dargli nuova carica: rinnovo del contratto vicino – SM

L’Inter vuole donare nuova linfa a Inzaghi, in vista della nuova stagione. Per l’allenatore è in programma il rinnovo di contratto. Ecco le tempistiche secondo SportMediaset.

RINNOVO – L’Inter continua la preparazione in Giappone in vista dell’inizio della nuova stagione. Una volta tornato in Italia Simone Inzaghi avrà a disposizione, probabilmente, quei giocatori tanto richiesti e necessari per mettere a punto il nuovo assetto nerazzurro. Ma, come informa Marco Barzaghi su SportMediaset, l’arrivo di portieri e attaccanti non sarà l’unico regalo per l’allenatore dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, è pronta a donare nuova carica e fiducia al tecnico attraverso il rinnovo del contratto per altre due stagioni.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi