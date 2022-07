Inzaghi in pressing per il mercato: una richiesta specifica al club – TS

Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, è rimasto scottato dalla vicenda Bremer, finito alla Juventus. Il tecnico, superata la delusione, ha fatto una richiesta specifica alla dirigenza dell’Inter

RICHIESTA – Il mancato arrivo di Bremer all’Inter ha certamente generato qualche malumore in casa Inter. In particolare per Simone Inzaghi, che aveva individuato nel difensore brasiliano il rinforzo giusto per la difesa. Secondo Tuttosport il tecnico nerazzurro, superata la delusione per il mancato arrivo di Bremer, chiede al club di accontentarlo sul mercato. Il tecnico, infatti, si aspetta l’arrivo di Milenkovic dalla Fiorentina: l’arrivo del serbo, oltre a “tappare il buco” della partenza di Ranocchia, serve a tutelarsi in caso di partenza di de Vrij.

Fonte: Tuttosport – S.P