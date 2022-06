Inzaghi, il rinnovo con l’Inter solo una formalità: ufficialità in arrivo? – TS

Simone Inzaghi nelle prossime ore rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Secondo quanto riportato da TuttoSport tutti i dettagli sono stati limati e adesso ci sarà da programmare la prossima stagione.

TUTTO FATTO – Simone Inzaghi rinnoverà il suo contratto con l’Inter, atteso tra oggi o al massimo domani l’incontro in sede con la dirigenza per mettere nero su bianco e ufficializzare il tutto. Il tecnico firmerà un contratto fino al 2024. L’annuncio è ormai una formalità, ma di sicuro arriverà prima del 6 luglio, giorno della ripresa degli allenamenti dell’Inter. Nell’occasione, il tecnico nerazzurro ribadirà la volontà di tenere qualche giocatore fondamentale per continuare a restare competitivi, e insieme alla società individuare i possibili colpi di mercato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.