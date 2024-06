Inzaghi, idee chiare sul mercato dell’Inter: lui ha una priorità! − CdS

Oggi Inzaghi sarà nuovamente in sede per firmare il contratto con l’Inter. Per il mercato se ne riparlerà settimana prossima, ma il tecnico ha già “avvisato” la società.

MERCATO – Oggi Simone Inzaghi sarà nuovamente in sede, dopo l’incontro di settimana scorsa con la nuova proprietà americana. Il tecnico campione d’Italia è pronto a firmare il rinnovo di contratto, uno dei primi regali di Beppe Marotta presidente dell’Inter. Per il summit di mercato, invece, scrive il Corriere dello Sport, bisognerà aspettare settimana prossima quando ci sarà un altro incontro, senza ovviamente la presenza del suo procuratore Tulio Tinti. Inzaghi ha già però le idee chiare per il prossimo imminente mercato nerazzurro. Lui ha una priorità assoluta: l’organico della seconda stella dovrà rimanere intatto.

Inzaghi “protegge” il suo gruppo, ma non solo: le idee per l’Inter

IDEE – In vista della prossima impegnatissima stagione, Inzaghi non vuole perdere nessun pezzo del suo straordinario gruppo campione d’Italia. Sia per quanto riguarda i titolari, che per quanto concerne le riserve. Trovati già i sostituti di Sanchez e Sensi/Klaassen, Taremi e Zielinski, l’obiettivo sarà quello di mantenere l’intelaiatura senza toccare nessuno. A parte Cuadrado, tutti gli altri devono restare. Compreso Denzel Dumfries. Quanto al mercato in entrata l’idea rimane la stessa: un quinto attaccante, un difensore centrale e un vice Sommer.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno