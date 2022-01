Inzaghi ha una scelta per l’Inter, ora si attende. Occhio al terzino sinistro, no a 3

Inzaghi, oggi risultato positivo al COVID-19 (vedi articolo), vuole un rinforzo per l’Inter entro le 20 del 31 gennaio. Pedullà, nel suo spazio su Sportitalia, oltre al nome per un attaccante avvisa di stare attenti per la vicenda laterale sinistro.

CHI ARRIVA? – Alfredo Pedullà non esclude al 100% il nome di Felipe Caicedo del Genoa, nonostante i problemi evidenziati in serata (vedi articolo): «Se fosse per Simone Inzaghi sarebbe già un attaccante dell’Inter. Lo stanno spingendo molto, lo teniamo in piedi a determinate condizioni. Non Simone Zaza, non Filip Kostic, non Matthias Ginter o altri profili accostati all’Inter. Magari c’è il tentativo di un terzino sinistro a condizioni che non prevedano l’obbligo di riscatto. Timothy Castagne piaceva già a Inzaghi, che ha avuto il COVID-19 e quindi le riunioni si faranno in videoconferenza. Stefano Sensi alla Sampdoria (vedi articolo)? Ci siamo quando l’Inter darà il via libera, non è ancora tramontata».