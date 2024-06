Inzaghi guida la seconda ‘tempesta’ dell’Inter: piano definito − Sky

Simone Inzaghi e l’Inter sono pronti a giurarsi ancora amore. Il tecnico nerazzurro guida la seconda grande ondata dei campioni d’Italia.

ALTRA TEMPESTA IN ARRIVO − Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter, ha parlato della situazione in casa nerazzurra tra nomina del nuovo CdA e prossime mosse: «Ieri tempesta positiva con la nomina del CdA e la promozione di Beppe Marotta a nuovo presidente dell’Inter e la prossima tempesta riguarderà i rinnovi di contratto. Attendiamo la firma di Nicolò Barella, così come l’arrivo di Simone Inzaghi con il suo agente Tullio Tinti per l’incontro finale con i dirigenti nerazzurri. Lautaro Martinez firmerà dopo la Copa America. Il momento è questo: l’attesa per la definizione di questi tre rinnovi di contratto».

La tempesta dei rinnovi in casa Inter: Inzaghi guida il trio

TRIPLETTA − Il primo a rinnovare sarà appunto il tecnico campione d’Italia. Inzaghi, infatti, prima di andare in vacanza firmerà il suo prolungamento sul contratto insieme al procuratore Tullio Tinti. Già tutto definito, manca solamente la firma sul contratto per rendere ufficiale il tutto. L’allenatore guida, dunque, questo importantissimo trio di rinnovi con capitan Lautaro Martinez e vicecapitano Barella pronti a fare lo stesso. Ci vorrà qualche giorno per loro, in quanto impegnati con le proprie nazionali. Ma nessun dubbio: l’Inter ripartirà da queste tre assolute e certe basi.