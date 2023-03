Inzaghi, futuro all’Inter già segnato. Dirigenza valuta quattro nomi – SM

Simone Inzaghi con molta probabilità dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore dell’Inter. Solo un clamoroso exploit in Champions League – sottolinea Sportmediaset -, potrebbe cambiare gli scenari. La dirigenza intanto valuta quattro nomi in particolare.

FUTURO DECISO – Dopo lo scudetto perso la scorsa stagione, nonostante la vittoria della Coppa Italia e delle Supercoppe Italiane, per Simone Inzaghi pesano soprattutto le nove sconfitte stagionali (quest’anno) e le tante critiche sull’incapacità di gestire le partite a gara in corso. Il tecnico piacentino al termine di questa stagione potrebbe lasciare l’Inter. Al momento, i nomi più caldi sottolineati dal sito sportivo sono principalmente quattro: Thiago Motta, De Zerbi, Simeone e Antonio Conte da poco separato dal Tottenham (vedi QUI). Nel caso dell’ex CT dell’Italia, però, i rapporti andrebbero un po’ ricostruiti dopo l’addio turbolento in contrasto con i piani di ridimensionamento di Suning e una buonuscita complessiva di 14,3 milioni lordi.

Fonte: Sportmediaset