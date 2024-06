Inzaghi, dopo il rinnovo atteso nuovo incontro: mercato e nuova stagione – TS

Dopo l’importante incontro per il rinnovo contrattuale di Simone Inzaghi atteso già nella giornata di oggi, secondo Tuttosport il tecnico nerazzurro sarà poi atteso a un nuovo incontro con la dirigenza per pianificare il mercato e la nuova stagione.

NUOVO INCONTRO – Oltre al rinnovo fino al 2027 o, in alternativa, fino al 2026 con opzione per un anno successivo, Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter si concentreranno sulla pianificazione del mercato estivo e della nuova stagione. Il raduno per la nuova stagione potrebbe iniziare il 10 luglio, data ipotizzata durante le prime discussioni. Il rinnovo di Inzaghi, che sembra ormai imminente, segna solo il primo passo in una serie di decisioni cruciali per il futuro del club. Con il mercato alle porte, la dirigenza nerazzurra e il tecnico stanno lavorando a stretto contatto per costruire una squadra competitiva.

Inzaghi programma anche il mercato

GLI OBIETTIVI – Questo incontro sarà decisivo per impostare le prime amichevoli, soprattutto dopo l’annullamento della tournée in Cina. La preparazione estiva sarà fondamentale per mettere a punto la squadra in vista dei prossimi impegni. Uno dei temi principali sarà il rafforzamento della rosa, a partire dal ruolo di portiere. L’Inter è alla ricerca di un secondo portiere che possa affiancarlo. Il favorito sembra essere Josep Martínez del Genoa. Ma non solo: restano defilati anche i nomi di Albert Gudmundsson per quanto riguarda il ruolo di quinto attaccante. Poi sarà valutata anche la possibilità di rinforzare la difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Federico Masini e Simone Togna