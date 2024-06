Inzaghi dopo Barella! Oggi altra giornata importante per l’Inter – CdS

Dopo l’annuncio del rinnovo ufficiale di Nicolò Barella nella giornata di ieri, oggi l’Inter è pronta a vivere un’altra giornata cruciale. Come ribadito dal Corriere dello Sport, è in programma un nuovo incontro tra la dirigenza nerazzurra e il procuratore di Simone Inzaghi.

ALTRA GIORNATA IMPORTANTE – Il contratto di Simone Inzaghi, attualmente in scadenza nel 2025, è al centro delle trattative. La dirigenza interista, soddisfatta dei successi ottenuti sotto la guida del tecnico, è intenzionata a prolungare l’accordo. Tra le opzioni sul tavolo c’è anche la possibilità di un rinnovo di un anno, fino al 2026, con un’opzione per l’anno successivo. Questa soluzione flessibile permetterebbe all’Inter di mantenere una certa libertà decisionale. Sotto la guida di Inzaghi, l’Inter ha recentemente conquistato il campionato di Serie A, un risultato che ha consolidato la posizione del tecnico e ha aumentato la fiducia della dirigenza nelle sue capacità. Il rinnovo del contratto sarebbe un riconoscimento del suo lavoro e un segnale di continuità per il progetto. Il secondo incontro tra Tullio Tinti e la dirigenza dell’Inter si preannuncia decisivo per definire gli ultimi dettagli e raggiungere un accordo. La volontà di entrambe le parti di proseguire insieme sembra evidente, ma restano da concordare alcuni aspetti.

Inzaghi dopo Barella, i dettagli del nuovo contratto

AVANTI INSIEME – Sul tavolo ci sarà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, con possibilità di estenderlo fino al 2027 oppure per un anno soltanto con opzione per il successivo. L’ingaggio è definito e oscillerà attorno ai 6,5 milioni, ai quali si aggiungeranno i relativi bonus legati ai risultati sportivi. Questi bonus, che potrebbero incrementare sensibilmente il compenso, sono un incentivo importante per mantenere alta la motivazione e continuare sulla strada dei successi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia