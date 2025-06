Inzaghi, domani si decide se resta o lascia: i tre punti con l’Inter

Il futuro di Inzaghi si decide domani: o resta oppure lascerà il club dopo quattro stagioni. L’Inter, dunque, conoscerà tra poche ore il proprio futuro tecnico. Se partirà allora si cercherà subito un altro profilo.

TRE FOCUS SUL FUTURO DELL’INTER – Domani ci sarà l’incontro decisivo che decreterà il futuro di Simone Inzaghi e dell’Inter. Le due strade potrebbero separarsi, con la Beneamata che sta già cercando nuovi profili. Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero ed esperto di questioni legate al club interista, ci sono tre punti focali. I seguenti: «Domani incontro Inter-Inzaghi. L’obiettivo di Oaktree e Marotta è convincerlo a prolungare il contratto; l’offerta saudita è di 50 milioni in 2 anni; Inzaghi non ha ancora deciso ma per restare chiede garanzie. L’incastro resta difficile, ma nulla è già deciso». Insomma, domani sarà una giornata non banale. Inoltre, tra poche ore ci sarà il vero Luis Henrique Day. L’esterno brasiliano è sbarcato oggi in Italia da Marsiglia e domani farà le visite mediche tra Coni e Humanitas. Si tratta del secondo acquisto nerazzurro, dopo quello di Petar Sucic. Il brasiliano si prepara al Mondiale per club. Il torneo partirà negli States, c’è da capire con quale allenatore inizierà questa grande kermesse. Se con Inzaghi o con un altro allenatore.