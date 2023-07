Inzaghi crede ancora in Correa, ma non chiude alla cessione − SI

Simone Inzaghi ha portato con sé, all’Inter dalla Lazio, Joaquin Correa ed è pronto a credere ancora una volta in lui. In caso di offerta adeguata, secondo SportItalia, potrebbe però non chiudere alla cessione.

POSSIBILE CESSIONE − Joaquin Correa, reduce dal sì detto a Chiara Casiraghi diventata sua moglie (vedi QUI), è in un momento delicato della sua carriera. Simone Inzaghi l’ha voluto portare all’Inter dalla Lazio, ma l’argentino ha deluso nonostante un avvio magico. Il tecnico è ancora pronto a credere in lui, ma come riferito da SportItalia non chiude neanche all’eventuale cessione. Correa non è certamente tra gli incedibili. Il suo contratto scadrà nel 2025, ma il club nerazzurro spera in un’offerta adeguata che permetta di vendere il suo cartellino.