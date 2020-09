Inzaghi conferma: “Fares? Ci interessa. Lazio, stagione molto difficile”

Simone Inzaghi Udinese-Lazio

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa da Auronzo di Cadore per fare il punto della situazione sulla stagione alle porte in casa Lazio. Il tecnico conferma anche la trattativa per l’arrivo di Mohamed Fares (qui le ultime novità), a cui è accostata anche l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

LAZIO, CONFERMA DI MERCATO – Simone Inzaghi dalla prossima stagione al mercato: «Vorrei fare i complimenti ai ragazzi. Non avevo più parlato dalla fine dello scorso campionato. L’anno scorso è stata una stagione fantastica, siamo tornati in Champions League dopo diversi anni. Quest’anno per noi sarà una stagione difficilissima. Ne sono cosciente io e la società: per questo mi sono stati promessi diversi acquisti. Fares? Se ne sta parlando con la società. Sicuramente avremo bisogno di forze fresche. E’ un profilo che interessa, poi c’è un mercato e ci sono trattative in corso. Anche noi ci faremo trovare pronti».