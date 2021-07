Inzaghi chiede un rinforzo per fascia all’Inter: i 2 nomi in cima alla lista – SM

Inzaghi ha iniziato oggi a lavorare ad Appiano Gentile con il gruppo Inter ancora provvisorio. Come riportato da “Sport Mediaset”, il nuovo allenatore aspetta due acquisti per le corsie laterali

RIVOLUZIONE SULLE FASCE – In casa Inter si continua a pensare agli esuberi, che devono essere tagliati per fare cassa. In entrata Simone Inzaghi chiede un rinforzo per le due fasce. I profili preferiti sono quelli di Hector Bellerin (Arsenal) sulla destra ed Emerson Palmieri (Chelsea) sulla sinistra. Non si tratta, però, degli unici nomi sulla lista dell’Inter (vedi articolo).