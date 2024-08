Inzaghi chiaro sul mercato Inter: chiesta una doppia mossa

Simone Inzaghi ha presentato la partita di domani pomeriggio contro il Genoa al Marassi. Il tecnico dell’Inter ha parlato anche delle mosse che mancano nel mercato dell’Inter.

LAVORO – Alla vigilia dell’esordio in Serie A, Simone Inzaghi ha ripercorso lo scudetto vinto a maggio prima di pensare alla gara contro il Genoa al Marassi. Il tecnico dell’Inter, in conferenza stampa, ha fatto intendere che i nerazzurri lavoreranno ancora al mercato per sistemare il pacchetto difensivo. Allo stesso tempo i nerazzurri dovranno fare attenzione all’attacco che rischia di mutarsi in questi ultimi giorni di mercato. Con un difensore in più, che andrebbe a sostituire Tajon Buchanan, l’Inter potrebbe chiudere il mercato.

Inzaghi, tra mercato e lavoro. La situazione

MERCATO – Inzaghi ha spiegato così le prossime mosse dell’Inter: «Con il club abbiamo fatto delle valutazioni, sappiamo che il mercato è sempre in evoluzione. Ad oggi ci serve un difensore… senza il difensore sarebbero dentro tutti nella lista Uefa. Prendendone uno invece, bisognerà fare una scelta come fatta l’anno scorso. Ad oggi tutti sono dentro, abbiamo scelto in questo momento di restare così con i cinque attaccanti che abbiamo adesso. Ma sappiamo che il mercato estivo è sempre in evoluzione. Serve solo un difensore sinistro che stiamo cercando, ma il mercato è complicato per tutti non solo per l’Inter»·