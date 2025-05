Inzaghi, Champions League variabile per 2 fronti! E prima volta – Sky

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non è ancora fermo e certo. La Champions League può essere la vera variabile, che porterebbe a due scenari.

FUTURO DA SCRIVERE – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, si esprime sul futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico, che ha parlato oggi nel media open day Uefa, è corteggiato ampiamente dall’Al-Hilal, ma c’è una finale di Champions League ancora da giocare. Il collega commenta così: «Inzaghi ha dimostrato, in questi anni, di farsi scivolare tutto addosso. Non è scontato che rinnovi, se ci saranno i presupposti accadrà altrimenti no. La Champions League è una variabile impazzita che può cambiare, ma quello che sicuramente potrà avere Inzaghi se la dovesse vincere sarebbe una forza contrattuale un po’ diversa. Magari con un risultato di questo tipo in mano e con un’offerta come quella araba potrebbe avere una forza contrattuale maggiore anche in caso di rinnovo con l’Inter. Inzaghi e dirigenti hanno fatto capolavori negli ultimi anni. Questa potrebbe essere anche la prima volta per cambiare rispetto al passato, quindi investire e fare magari un biennale». Oggi è iniziato l’avvicinamento ufficiale della Beneamata verso la grande finale di Monaco di Baviera: in programma il prossimo 31 maggio.