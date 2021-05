Inzaghi, annuncio nei prossimi giorni. Nessuno smantellamento – Sky

Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” a Milano, l’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo la società ribadisce la volontà di non smantellare la squadra.

ANNUNCIO A GIORNI – Simone Inzaghi all’Inter, manca solo l’annuncio. Che, secondo l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, arriverà nei prossimi giorni: «I dirigenti sono in sede, credo che l’annuncio arriverà soltanto nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana. Il contratto è già stato definito nei dettagli e nella durata, ma vanno messi a posto quei piccoli elementi di pubbliche relazioni e burocrazia anche con la Lazio. Conoscendo Simone Inzaghi, penso che avrà già iniziato a pensare alla rosa e a chi dovrà rinunciare».

COMPETITIVI – Andrea Paventi ha poi sottolineato la linea della società: ridimensionamento del progetto, ma senza perdere competitività. In questo senso è arrivato anche il rinnovo di Alessandro Bastoni (vedi articolo). Queste le parole dell’inviato sul tema: «Il pensiero della società è di non smembrare e di rimanere competitivi, quantomeno per arrivare nei primi quattro posti della classifica e, perché no, di lottare ancora per mantenere il titolo di campioni d’Italia».