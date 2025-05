Inzaghi-Al Hilal, dall’Arabia Saudita una sensazione! Le posizioni

Simone Inzaghi sta ricevendo la corte sempre più pressante dell’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita in cui milita anche Sergej Milinkovic-Savic. Orazio Accomando su X scrive le ultime sulla possibile trattativa.

LA PROPOSTA – L’Al-Hilal vuole puntare ad un allenatore top per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Per questo motivo ha fatto già una proposta piuttosto importante a Simone Inzaghi per lasciare l’Inter. Il club dell’Arabia Saudita non vuole aspettare la finale di Champions League e spinge per iniziare la trattativa fin da subito. Ha offerto 48 milioni di euro in due anni all’allenatore che potrebbe salire sul tetto d’Europa tra qualche giorno.

RISPOSTA – Secondo Orazio Accomando da X c’è ottimismo in Arabia Saudita su questa trattativa. Uno degli intermediari è Luca Bascherini, ma per adesso Inzaghi pare abbia confermato la volontà di mettere tutto in stand-by. Fino al 31 maggio nessun discorso verrà intrapreso, l’attenzione è totalmente alla finale contro il Psg. Domani inizia il countdown, la squadra tornerà ad allenarsi e ci sarà il Media-Day dove sarà presente anche Inter-News.it. Inzaghi ha la testa solo alla partita più importante della sua carriera e non vuole sbagliare per la seconda volta il colpo. La gloria è veramente ad un passo…