Inzaghi all’Al-Hilal: contratto monstre e in Arabia si parla di firme! – TS

Incredibile scossone, scaturito nella tarda serata di ieri e riportato in auge nell’edizione mattutina anche da Tuttosport, che vorrebbe Simone Inzaghi all’Al-Hilal. in Arabia Saudita, parlano già di firme indicando il giorno.

LA SITUAZIONE – Clamoroso Simone Inzaghi dalla panchina dell’Inter a quella dell’Al-Hilal, subito dopo la finale di Champions League contro il PSG. Tuttosport riporta la notizia dei media arabi. A quanto pare, il presidente della squadra saudita, oggi seconda nella Saudi Pro League e a meno 6 dall’Al-Itthiad, Fahad Bin Nafel è in pressing praticamente da metà aprile e tale pressing è proseguito nei giorni successivi, grazie ad alcuni collaborati rimasti appunto a Milano per convincere il tecnico nerazzurro. Si parla di un contratto da 20 milioni di euro a stagione, con la firma pronta per il primo di giugno, ossia all’indomani della finale di Monaco. Inzaghi andrebbe a guidare sin da subito l’Al-Hilal al Mondiale per Club negli States, dove gli arabi se la vedranno contro Real Madrid, Salisburgo e Pachuca.

Inzaghi e il sogno dell’Al-Hilal, che cercò anche Barella

PRIMA FU BARELLA – Inzaghi ha sul piatto con l’Inter un rinnovo di contratto fino al 2027 con ingaggio che salirà dai 6,5 ai 7 milioni a stagione. Ma i media arabi ribadiscono, inoltre, che nei prossimi giorni un uomo vicino a Inzaghi potrebbe volare a Riad per definire gli ultimi dettagli. Lo stesso Fahad Bin Nafel ad inizio aveva provato anche a strappare all’Inter Nicolò Barella, ricevendo però un no dal centrocampista sardo. Ora ci riprova ma per prendere l’erede di Jorge Jesus. Lo stesso Inzaghi, peraltro, la scorsa primavera era finito pure nel mirino di Liverpool e Manchester United, ma il tecnico decise di rimanere a Milano. Probabilmente farà lo stesso anche adesso.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna