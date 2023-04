Inzaghi a rischio, ma chi al suo posto all’Inter? Cinque nomi e uno ‘fattibile’ – SM

Simone Inzaghi rischia grosso dopo la brutta figuraccia, l’ennesima, a San Siro contro il Monza. Ma chi potrebbe essere il suo successore all’Inter? L’edizione odierna di Sportmediaset stila una lista di cinque nomi.

SUCCESSORI – La dirigenza dell’Inter spera sempre in una ripresa e una risposta da dare sul campo a partite dalla sfida di ritorno di Champions League contro il Benfica. Mancano ancora otto giornate di campionato quindi la situazione può ancora migliorare, ma il futuro di Simone Inzaghi resta comunque incerto a prescindere dagli obiettivi. Marotta e Ausilio vogliono evitare di affidarsi sin da subito a Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera. Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, i nomi nella lista sono almeno cinque: il primo è sicuramente Roberto De Zerbi, ma il Brighton chiede almeno 13 milioni per liberarlo dalla panchina del club inglese. Non da meno, anzi, Sergio Conceicao, dato che il Porto chiede venga pagata la clausola di 18 milioni per liberare il tecnico portoghese. Suggestioni difficili e poco convincenti i possibili ritorni di José Mourinho e Antonio Conte, mentre la strada più facile sembrerebbe quella legata a Thiago Motta, sia a livello economico sia perché con un passato in nerazzurro.