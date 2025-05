Per Inzaghi tre opzioni dopo la finale e all’Inter farà queste richieste – TS

Simone Inzaghi aspetta solo la finale di Champions League e nient’altro, tutto il resto può aspettare, anche e soprattutto il suo futuro. Il presente si chiama Psg-Inter. Dopo il 31 si faranno altri ragionamenti. Secondo Tuttosport, ci sono tre opzioni in ballo e anche tre richieste in caso di permanenza in nerazzurro.

RAGIONAMENTI – C’è la finale di Champions League, tutto il resto è noia. Come cantava il grande interista Franco Califano. Simone Inzaghi è super concentrato in vista di Psg-Inter, sfida in programma sabato 31 maggio. Al netto delle continue voci di un suo addio per l’Arabia Saudita, con tanto di sostituti già sulla lista (l’ultimo in ordine cronologico si chiama Vincenzo Italiano), il vero e unico obiettivo dell’Inter e del suo allenatore è quello di alzare la Champions League a Monaco di Baviera. La Beneamata ci proverà con tutte le sue forze. Intanto, Tuttosport ragiona sul post 31 maggio. Inzaghi avrebbe tre opzioni: rimanere all’Inter, andare via per una meta esotica o per l’Inghilterra, e infine prendersi un anno sabbatico dopo quattro super intensi.

Inzaghi e le tre richieste per restare all’Inter

LE RICHIESTE PER RESTARE – Nel caso in cui decidesse di restare, sono tre le richieste, continua Tuttosport, che il tecnico piacentino farà all’Inter. Richieste consequenziali ad un’eventuale vittoria a Monaco di Baviera. Ossia aumento dell’ingaggio, passando da 6,5 a superare gli 8 milioni di euro (se non 9); durata del contratto che scavalli il 2027; mercato che permetta sì una rifondazione di una rosa con l’età media avanzata, ma che porti in dote non solo giovani di belle speranze, ma anche elementi Under 25-26 che mantengano elevata la competitività della squadra.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini