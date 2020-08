Intrigo Vidal: con Pirlo la Juventus puÃ² fare concorrenza all’Inter?

Intrigo Vidal: con Pirlo la Juventus può fare concorrenza all’Inter?

Arturo Vidal è sempre oggetto del desiderio del mercato dell’Inter. Il centrocampista cileno al momento non sembra intenzionato a lasciare il Barcellona, ma l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe fargli meditare un clamoroso ritorno in bianconero

Arturo Vidal resta sempre in cima alla lista dei desideri dell’Inter e soprattutto del suo tecnico Antonio Conte. Il centrocampista cileno al momento non sembra interessato a lasciare il Barcellona, ma secondo il “Mundo Deportivo” i blaugrana potrebbero anche valutare una cessione in quanto questa sembra essere l’ultima sessione di mercato in cui potrebbero monetizzare dalla cessione. Nell’orizzonte di Vidal in caso di addio però non c’è solo l’Inter, l’avvento del suo amico Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe fargli considerare un clamoroso ritorno in bianconero.

fonte: mundodeportivo.com