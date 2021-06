Inter, Zhang prepara 4 rinnovi tra i dirigenti: conferma non solo per Marotta

Steven Zhang, presidente dell’Inter, avrebbe intenzione di confermare importanti dirigenti, tra cui l’amministrato delegato Beppe Marotta.

RINNOVI – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, Steven Zhang avrebbe messo a posto alcuni pilastri fondamentali prima della sua partenza per Nanchino. Il presidente dell’Inter vorrebbe confermare importante importanti dirigenti. Per questo sarebbero in arrivo i rinnovi (fino al 2024) di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Con loro verrebbero confermati anche Baccin e Samaden.

Fonte: SportMediaset.it