Inter, Zhang e Inzaghi arrivati in sede! Si programma la prossima stagione

L’Inter è pronta per il summit mercato e per programmare la nuova stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arrivati in sede anche Steven Zhang e Simone Inzaghi. Via al summit mercato.

SUMMIT – L’Inter dopo aver terminato questa stagione con ben due trofei, un secondo posto e gli ottavi di finale di UEFA Champions League, è pronta a programmare la prossima con l’obiettivo di migliorare i risultati di quest’anno. In questi minuti la dirigenza al completo si sta riunendo in sede, dopo l’arrivo di Steven Zhang e del tecnico Simone Inzaghi da segnalare proprio in questi minuti. Sul piatto la questione rinnovi (tecnico compreso) e il mercato in entrata e in uscita. Via al summit, si attendono novità nelle prossime ore.