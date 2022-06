Inter, Zhang (di ritorno) per dare l’OK definitivo: il ‘primo’ è Asllani

Steven Zhang, di ritorno in Italia dopo il viaggio di lavoro degli Stati Uniti, può dar via agli acquisti in casa Inter. Il primo nome nella lista (dopo Mkhitaryan) è Asllani.

IL RITORNO – L’Inter entra nel vivo delle trattative, con l’intenzione di mettere a disposizione subito una squadra competitiva a mister Simone Inzaghi. Il ritorno del presidente Steven Zhang, difatti, non è un caso. Dopo Henrikh Mkhitaryan, difatti, il nuovo acquisto porta il nome di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese sarà un giocatore dell’Inter. Raggiunto ‘accordo con Empoli sulla base di 14 milioni più eventuali bonus. Il numero uno nerazzurro è pronto a dare l’OK, e il mercato si infiamma.