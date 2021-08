Inter, Zapata in cima alla lista: agenti in arrivo a Milano! Resiste Insigne – Sky

L’Inter, dopo l’arrivo di Dzeko e Dumfries, ragiona sul nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Detto che Lautaro Martinez non si tocca (vedi articolo), il club nerazzurro ha intenzione di farsi trovare pronto qualora si presentasse l’occasione giusta. Di seguito quanto raccolto da Sugoni, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

NO FRETTA – L’Inter ragiona sul nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Secondo Alessandro Sugoni, la lista è lunga ma fretta non c’è: «Un altro attaccante arriverà, la lista inizia ad essere lunga. Duvan Zapata è il preferito, con tutte le difficoltà del caso perché l’Atalanta ha bisogno di un sostituto. Gli agenti del colombiano sono in arrivo a Milano e vediamo se questo sbloccherà qualcosa. C’è Joaquin Correa, la Lazio deve comunque fare una cessione e Correa l’ha chiesta da tempo, vedremo se l’Inter affonderà. Lorenzo Insigne è in lista e si è aggiunto Wout Weghorst, attaccante del Wolfsburg che segna molto e ha cifre pazzesche nel rapporto gol/partite giocate. E’ un’idea che non escludiamo perché l’Inter non ha fretta di chiudere, vuole valutare bene tutte le opzioni. Potrebbe essere una soluzione degli ultimi giorni, potrebbe succedere prima ma insomma vuole farsi trovare pronta per cogliere l’occasione migliore».

INTOCCABILE – L’Inter ha chiare le sue intenzioni nei confronti di Lautaro Martinez: «L’Inter non vuole privarsi di Lautaro Martinez, la differenza con Romelu Lukaku è che ora l’Inter ha più forza anche per dire no. Domani ci sarà l’incontro con gli agenti e si va avanti sulla strada del rinnovo. Sicuramente richiede un adeguamento e uno sforzo notevole, ma l’Inter è disposta ad andare incontro al giocatore. C’è la volontà di arrivare alla conclusione».