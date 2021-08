Inter, Zapata diventa prima scelta. L’Atalanta ha già fatto il prezzo – SI

Zapata sembra ormai in pole position per sostituire Lukaku nell’attacco dell’Inter. Il colombiano dell’Atalanta potrebbe arrivare in nerazzurro non appena si concretizzerà il trasferimento del bomber belga al Chelsea (vedi articolo). Secondo “Sportitalia”, i bergamaschi hanno già formulato la loro richiesta precisa per acconsentire alla cessione.

CIFRA TONDA – Nessuno può sostituire Romelu Lukaku in questo momento storico. Troppo dominante il belga per poter trovare un rimpiazzo alla sua altezza. L’unico che può ricordarlo dal punto di vista fisico è Duvan Zapata, attaccante classe ’91 dell’Atalanta. Al momento il colombiano sembra proprio il favorito per sostituire il numero 9 dell’Inter, ormai a un passo dal Chelsea di Thomas Tuchel. La società bergamasca di Antonio Percassi ha già fatto il prezzo per Zapata: 40 milioni più bonus. Questo è quanto riporta “Sportitalia”. Una volta incassati i 130 milioni in arrivo da Londra, i nerazzurri valuteranno se investire quella cifra per un attaccante ormai 30enne o se puntare su un altro profilo. Simone Inzaghi è in attesa di conoscere chi guiderà il suo attacco nella prossima stagione.