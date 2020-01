Inter-Young, arriva un altro segnale: Solskjaer sceglie il nuovo capitano

Stando a quanto riportato dal Sun, si avvicina sempre di più l’approdo di Ashley Young all’Inter. Il tecnico Solskjaer, nonostante abbia ribadito la volontà di trattenere il giocatore, avrebbe scelto il nuovo capitano del Manchester United: si tratta di Harry Maguire

ALTRO SEGNALE – Dall’Inghilterra continuano ad arrivare segnali in merito all’imminente addio di Ashley Young dal Manchester United. Dopo il ritorno dal prestito al Tranmere di Bortwich-Jackson (vedi qui) e la mancata convocazione dell’esterno (vedi qui), arriva la notizia che Solskjaer avrebbe già scelto il nuovo capitano dei Red Devils. Si tratta di Harry Maguire, dopo che l’obiettivo di mercato dell’Inter aveva ereditato la fascia da Valencia.

CONTE ASPETTA – L’ex difensore del Leicester, dunque, è destinato a diventare il nuovo capitano del Manchester United. Ennesimo segnale che i Red Devils si sono rassegnati all’addio di Ashley Young: l’esterno non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e vuole solo trasferirsi all’Inter. Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte: il 34enne sarà un rinforzo prezioso e pronto subito a entrare come esterno sinistro nel 3-5-2 del tecnico salentino. La resistenza di Solskjaer è stata superata, il segnale è inquivocabile. Il tecnico nerazzurro aspetta il primo rinforzo del mercato di gennaio.

