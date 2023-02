L’Inter vuole i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu: no ad altri casi Skriniar – SM

L’Inter è al lavoro per i rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, l’obiettivo della società è evitare altri casi Skriniar.

RINNOVI – La società nerazzurra è al lavoro per evitare altre situazioni come quella di Milan Skriniar, Ne ha parlato nel suo servizio per Sport Mediaset, Marco Barzaghi: «Marotta e Ausilio vogliono evitare altre situazioni come quella di Skriniar. I due hanno già cominciato a lavorare sui contratti in scadenza a giugno 2024. Le trattative per il rinnovo di Bastoni sono già iniziate. C’è ancora un po’ di differenza tra domanda e offerta ma l’Inter vuole evitare di ripetere la storia. Le parole del difensore lasciano però speranze alla società nerazzurra. Per Calhanoglu la strada è tutta in discesa. A breve dovrebbe arrivare il rinnovo con relativo aumento di ingaggio». Le parole di Alessandro Bastoni lasciano sperare che ci sia il modo di trovare un accordo (vedi dichiarazioni).