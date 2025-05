L’Inter vuole continuare con Dumfries! L’intenzione dopo il rinnovo

L’Inter ha rinnovato pochissimi mesi fa Denzel Dumfries, garantendosi uno dei migliori esterni d’Europa fino al 2028. Fabrizio Romano sul suo podcast su Youtube ha raccontato la trattativa e il futuro.

PASSATO – Il 27 novembre 2024 Denzel Dumfries ha rinnovato il suo contratto in scadenza al 2026 fino al 2028. L’esterno ha ricevuto un aumento di stipendio e ha ripagato con la stessa moneta, garantendo prestazioni di altissimo livello in tutta la stagione. Prima di novembre l’olandese non aveva impressionato, anzi Inzaghi gli preferiva addirittura Matteo Darmian come esterno a tutta fascia sulla destra. La storia è cambiata radicalmente nei mesi successivi!

Dumfries, il futuro ancora con l’Inter!

TRATTATIVA – Fabrizio Romano ha raccontato la storia, ma soprattutto il futuro: «Dobbiamo fare i complimenti all’Inter e a Dumfries per il suo contributo contro il Barcellona. Lui ha rinnovato il contratto pochi mesi fa, ad agosto-settembre era in una situazione non facile con l’Inter. Tutti hanno avuto l’interesse però di chiudere la trattativa con un aumento di ingaggio ed è stato così. Ci sono ora diversi club, l’intenzione dell’Inter è ancora quella di tenere Dumfries a Milano. Il Manchester United era vicina a Dumfries, aveva pensato ad uno scambio con Wan-Bissaka nel caso in cui l’olandese non avesse rinnovato. Alla fine tutto è andato al meglio».