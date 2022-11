Inter vs Milan, tra calcio e mercato ci sono il Salisburgo e i suoi gioielli – TS

Derby tra Inter e Milan anche fuori dal campo. Entrambe le squadre hanno nel proprio destino il Salisburgo. I nerazzurri affronteranno gli austriaci in amichevole il 7 dicembre e potrebbe essere una buona occasione per visionare alcuni giocatori nel mirino della dirigenza

SCONTRO – Tra Inter e Milan non c’è mai pace. Le due squadre, oltre che sul campo, si potrebbero presto affrontare sul mercato. Nel destino di entrambe c’è il Salisburgo. L’Inter ci giocherà contro in amichevole, mentre il Milan lo ha affrontato nei gironi di UEFA Champions League. Proprio nel match dell’andata, per gli austriaci andò in gol Noah Okafor, attaccante classe 2000. Entrambe le squadre stanno pensando a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il Milan, in particolare, vuole farsi trovare pronto in caso di partenza di Rafael Leao. Okafor, però, è anche un pallino di Ausilio, che più volte lo ha fatto osservare dagli scout nerazzurri. Si infiamma quindi il derby tra Inter e Milan, questa volta in ambito calciomercato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino