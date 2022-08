Inter, dal vivaio un +160 milioni: Casadei soltanto l’ultimo della lista− TS

Il vivaio Inter è uno dei più importanti del sistema calcio italiano. Vittorie, soddisfazioni e tanti soldi per le casse societarie. Casadei è soltanto l’ultimo di una lunga serie

TESORETTO − Inter, quanti soldi raccolti dal settore giovanile: 160 milioni di euro. Dalla stagione 2016-17 ad oggi le casse societarie nerazzurre sono state ben rifornite dal grande e florido vivaio. L’ultimo della lunga serie è proprio Cesare Casadei, venduto al Chelsea per 15 milioni di euro più cinque di bonus. La lista è veramente importante: da Cristiano Biraghi al Pescara per cinque milioni di euro (oggi alla Fiorentina) passando per gli altri noti Andrea Pinamonti, Michele Di Gregorio, Andrei Ionut Radu e soprattutto Nicolò Zaniolo il vero grande rimpianto degli ultimi anni (Casadei permettendo). Tra loro rientra anche Federico Dimarco, ceduto per quattro milioni nel 2017-18 al Sion.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna