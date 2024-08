Inter, virtualmente chiuso il mercato in entrata: Palacios ciliegina finale – TS

L’Inter ha ultimato i suoi colpi relativi al calciomercato in entrata con l’arrivo di Tomas Palacios a Milano. Il difensore argentino rappresenterà l’alternativa ad Alessandro Bastoni nel ruolo di braccetto sinistro.

QUASI UFFICIALE – Inter, la finestra estiva di calciomercato relativa ai colpi in entrata può ritenersi virtualmente chiusa con l’arrivo di Tomas Palacios. Questo è quanto emerge dopo l’acquisto perfezionato nelle ultime ore da parte dei meneghini, per il quale mancava soltanto l’accordo tra Talleres e Independiente Rivadavia per la ripartizione dei ricavi derivanti dal trasferimento. Ora, la sensazione dominante è che la voce relativa a possibili nuovi innesti dovrebbe restare senza ulteriori colpi di coda.

Palacios-Inter, una scelta voluta con convinzione da entrambe le parti!

I DETTAGLI – Palacios sarà a Milano intorno alle 9:30 di oggi, domenica 25 agosto, per prendere il primo contatto con la città nella quale si troverà a disputare i match casalinghi in questa stagione. Il classe 2003 svolgerà nella giornata di domani le visite mediche con l’Inter per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 5 anni. I meneghini vedono in lui un potenziale “nuovo Yann Bisseck“, ossia un difensore di prospettiva che può crescere gradualmente grazie agli insegnamenti di Simone Inzaghi. L’argentino percepirà circa 500mila euro a stagione: uno stipendio, così come un calciatore, in linea con la politica di Oaktree sul fronte del bilancio e della futuribilità dei nuovi innesti.

Fonte: Stefano Masini – TuttoSport