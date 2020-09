Inter-Vidal: si entra nel vivo, c’è grande fiducia per la trattativa – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Inter-Vidal sempre più vicini. L’accordo col giocatore è sempre più vicino e si intensificano i contatti per potersi liberare a parametro zero. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport”

GRANDE FIDUCIA – C’è fiducia in casa Inter per poter ingaggiare Vidal: «Molto concreto, si sta entrando nel vivo. L’Inter vuole prendere Arturo Vidal, Conte è invaghito da anni di Vidal, è perfetto per il suo calcio e ritiene sia la pedina perfetta. Si è entrati nel vivo, l’Inter ha preso contatti con Vidal, sta cercando l’accordo sul contratto ma non sembrano esserci ostacoli. Poi bisogna lavorare con l’agente e il Barcellona per liberarlo e anche questo lavoro è iniziato. L’Inter non vuole pagare il cartellino, l’Inter è convinta e fiduciosa di poter prendere Vidal».