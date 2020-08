Inter-Vidal: si cerca una strategia alla Alexis Sanchez – SM

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è sempre uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. I nerazzurri cercano una strategia simile a quella attuata per Alexis Sanchez

Secondo “Sport Mediaset” questa potrebbe essere veramente l’estate buona per vedere Arturo Vidal, vero e proprio pallino di Antonio Conte, vestire la maglia dell’Inter. Il giocatore non rientra nei piani futuri del Barcellona ed è quindi cedibile. In questo momento i catalani chiedono almeno 15 milioni per il suo cartellino, ma l’Inter spera di poter attuare una strategia simile a quella portata avanti per Alexis Sanchez. Il giocatore dovrebbe liberarsi del suo contratto col Barcellona per poi trattare con l’Inter che potrebbe garantirgli un ricco ingaggio.