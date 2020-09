Inter-Vidal: in corso incontro tra gli agenti e...

Inter-Vidal: in corso incontro tra gli agenti e il Barcellona – SM

Arturo Vidal Barcellona

Inter-Vidal è un’operazione sempre più vicina a trovare la sua conclusione. In questo momento è in corso un incontro tra gli agenti del giocatore e il Barcellona per risolvere gli ultimi dettagli. Il punto di Simone Cerrano dagli studi di “Sport Mediaset”

INCONTRO IN CORSO – Vidal è sempre più vicino all’Inter, in questo momento gli agenti del centrocampista cileno stanno discutendo gli ultimi dettagli con il Barcellona: «In questo momento gli agenti del giocatore e i rappresentanti del Barcellona sono in riunione. Sono agli ultimi dettagli, ma ormai ogni momento è buono, si sta discutendo gli ultimi dettagli».