Inter, Vidal ed Eriksen restano obiettivi. Ma la priorità è il presente

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato dell’Inter negli studi di “Sky Sport 24”. Focus ovviamente sulle piste Vidal ed Eriksen.

‘GARRA CILENA’ – L’Inter è certamente una delle squadre più attive sul mercato, in questa finestra invernale. Nonostante il primato in classifica, Antonio Conte ritiene necessario l’inserimento di almeno un paio di pedine per allungare la rosa. Luca Marchetti, dagli studi di “Sky Sport 24”, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra: «L’Inter ha tre o quattro fronti aperti in entrata. Per quanto riguarda Arturo Vidal, la sconfitta di ieri del Barcellona (in Supercoppa Spagnola) ha portato confusione nel club catalano. Dalla Spagna dicono che Ernesto Valverde rischierebbe l’esonero. Al suo posto pronto Xavi come sostituto. Se così dovesse essere, la situazione del cileno cambia. L’unico ostacolo alla permanenza serena di Vidal è proprio Valverde. Se cambia l’allenatore cambiano anche le gerarchie e l’Inter paradossalmente si troverebbe allontanata».

SOGNO PROIBITO – Per quel che riguarda Christian Eriksen, la situazione è ancora frizzante: «L’Inter lavora su due operazioni diverse. Il procuratore del danese è a Milano e sta parlando coi nerazzurri. Ovviamente, se non dovesse essere coinvolto il Tottenham, si lavora solo per giugno, ma se si trova quell’accordo col giocatore nulla vieta di andare a parlare anche col club inglese per gennaio. Sono trattative complesse, difficili da percorrere per motivi diversi. Il Barcellona non vuole lasciar andare Vidal, Eriksen è invece padrone del suo destino e può trattare da parametro zero. L’ Inter, tra l’altro, non è l’unica pretendente in corsa per il danese. C’è una questione economica da mettere a posto con entrambe le parti, ma i nerazzurri stanno dando priorità al presente nello sviluppo delle varie trattative»