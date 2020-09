Inter, Vidal e Kante ma non solo. Brozovic e Skriniar pedine di scambio – SI

L’Inter si concentra sul centrocampo, cercando di accontentare le richieste di Antonio Conte che chiede personalità e soprattutto esperienza. Arturo Vidal è sempre più vicino, mentre N’Golo Kanté resta il sogno. Attenzione però ai piani B e C, considerando anche le due possibili pedine di scambio (Brozovic e Skriniar). Di seguito la notizia riportata da “Sportitalia”.

GLI OBIETTIVI – L’Inter vuole chiudere subito per Arturo Vidal così da metterlo a disposizione di Antonio Conte per il ritiro (per la prima volta ad Appiano Gentile, vedi articolo), e dedicarsi eventualmente a N’Golo Kanté con il Chelsea. Attenzione però ai piani B e C: sempre viva la pista che porta a Tanguy Ndombele mentre si fanno sempre più insistenti le voci su Thomas Partey dell’Atletico Madrid. In ogni caso – come specificato sempre da Sportitalia -, dove l’Inter non dovesse arrivare con soldi, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar restano due opzioni come contropartite per eventuali scambi.