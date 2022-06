Inter, viavai in sede: arrivato anche il Direttore Sportivo del Verona – IN

Giorno impegnativo nella sede dell’Inter. Oltre all’arrivo poco fa dell’agente di Sensi e Gagliardini (vedi articolo), è da poco arrivato anche Marroccu, nuovo Direttore Sportivo del Verona.

VIAVAI – Come riporta il nostro inviato Roberto Balestracci, è un giorno di grande viavai nella sede dell’Inter. Il mercato si scalda e, dopo l’arrivo di Giuseppe Riso, è da registrare anche l’arrivo di Francesco Marroccu, nuovo Direttore Sportivo del Verona. Restano da capire i motivi della visita e i profili (in uscita?) di cui si parlerà in queste ore.