Inter, via libera dell’Atalanta per Kulusevski! Vidal chiede la cessione – SM

L’Inter secondo quanto riportato da “SportMediaset” ha ottenuto il via libera dall’Atalanta e dal presidente Antonio Percassi per l’acquisto di Dejan Kulusevski già a gennaio. Questo scenario potrebbe portare ad una sorta di triangolo tra Inter, Genoa e Parma. Falso allarme invece per quanto riguarda Arturo Vidal, che ieri non ha giocato in Barcellona-Real Madrid ma chiede comunque la cessione.

TRIANGOLO DI MERCATO – L’Inter lavora già da tempo in vista del mercato di gennaio. Arturo Vidal non ha abbandonato l’allenamento pre-classico come si era detto nella giornata di ieri, ma è pronto a chiedere la cessione. Dall’altra parte Steven Zhang ha attenuto il via libera dall’Atalanta di Antonio Percassi per trattare Dejan Kulusevski già a gennaio. A Parma l’Atalanta dovrebbe mandare Musa Barrow e a Bergamo andrebbe Matteo Politano.

