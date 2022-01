Inter, vertice di mercato con Inzaghi: ecco il piano per l’attaccante – CdS

Inter, tra domani e martedì la dirigenza insieme a Inzaghi si ritroveranno per fare il punto della situazione. Secondo il Corriere dello Sport, possibile l’ingaggio di un nuovo attaccante (a costo zero).

IL PIANO – L’Inter come gestirà l’infortunio di Correa considerando la situazione Sensi? Se il centrocampista italiano dovesse salutare l’Inter (e il mancato utilizzo ieri potrebbe essere un indizio), allora è possibile che la dirigenza interverrà sul mercato. Come riportato dal quotidiano romano, domani o più probabilmente martedì, Marotta, Ausilio e Baccin si ritroveranno con Inzaghi per fare il punto della situazione. Il profilo è già stato stilato: dovrà arrivare a costo zero e da un’altra squadra di Serie A. In questo senso, una soluzione i nerazzurri potrebbero averla già in casa, ovvero Salcedo, di rientro dallo Spezia. L’altro nome è quello di Caicedo. L’ecuadoriano gioca poco e Inzaghi lo conosce alla perfezione. Altri nomi? Nessun giocatore sarà ingaggiato per caso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno